Nobel per la Letteratura 2025 Krasznahorkai a Treccani nel 2017 | Italia mi ha dato vena creativa

In una intervista realizzata da Alessandro Raveggi nel 2017 e pubblicata su Il Tascabile Treccani, il Premio Nobel per la Letteratura 2025, László Krasznahorkai ha rivelato il suo profondo legame con l'Italia "paese che ha mostrato a noi dell'Est una via creativa". "A scuola in Ungheria – dice Krasznahorkai – ho studiato il latino, e il Rinascimento italiano è stato sempre il mio grande amore. Quando sono in Italia è come se mi avessero dato una botta in testa, perché da ogni parte mi arriva un'influenza fortissima". Un'Italia, quella evocata da Krasznahorkai, che non è solo luogo d'arte ma anche spazio di rivelazione e di sradicamento, come ricorda parlando dell'amico W.

