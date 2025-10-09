Nobel per la Letteratura 2025 all' ungherese Laszlo Krasznahorkai

Oslo, 9 ott. (Adnkronos) - Il premio Nobel per la Letteratura per il 2025 è stato assegnato allo scrittore e sceneggiatore ungherese Laszlo Krasznahorkai.Settantuno anni, è considerato oggi uno dei massimi autori ungheresi contemporanei e tra le voci più rilevanti della letteratura europea, definito il profeta dell'apocalisse narrativa. Divenuto noto in ambito internazionale grazie al Man Booker International Prize ricevuto nel 2015, la sua opera si è imposta per un'originalità stilistica e tematica che ha pochi paragoni nel panorama contemporaneo. Il premio è stato assegnato a Krasznahorkai "per la sua opera potente e visionaria che, nel mezzo di un terrore apocalittico, riafferma il potere dell'arte", ha annunciato oggi l'Accademia svedese. 🔗 Leggi su Iltempo.it

