Nobel per la Letteratura 2025 a László Krasznahorkai il profeta dell’apocalisse narrativa con la prosa ipnotica

9 ott 2025

L'Accademia di Svezia ha assegnato il Premio Nobel per la Letteratura 2025 allo scrittore e sceneggiatore ungherese László Krasznahorkai, 71 anni, nato a Gyula il 5 gennaio 1954. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Il premio Nobel 2025 per la letteratura va a László Krasznahorkai - Lo scrittore ungherese è stato premiato per «la sua opera avvincente e visionaria che, nel mezzo del terrore apocalittico, riafferma il potere dell'arte»

László Krasznahorkai vince il Nobel per la Letteratura 2025

