Richard Robson ha vinto il Premio Nobel per la chimica. “Pensavo che sarebbe stato molto, molto meglio 30 anni fa, quando ero in grado di apprezzarlo. Sapete, la vostra reazione emotiva a cose come questa cambia con il passare degli anni. Quindi l’ho presa con notevole calma, credo”, ha raccontato il chimico di 88 anni, originario di Glusburn, nel Regno Unito, ma residente a Melbourne, in Australia dal 1966. “Ogni martedì compro il pesce per la cena del martedì e del mercoledì e ho cucinato il pesce. Eravamo seduti a tavola io e mia moglie. E poi è iniziato tutto questo trambusto. Ma ho finito il mio pesce, che era un po’ freddo, e poi ho dovuto lavare i piatti. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Nobel per la chimica, Robson: "Come ho preso la notizia? 30 anni fa avrei apprezzato di più"

