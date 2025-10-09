Nobel Letteratura all' ungherese Làszlò Krasznahorkai | l' annuncio

Stoccolma, 9 ott. (askanews) - Il Premio Nobel per la Letteratura 2025 è andato allo scrittore ungherese Laszlo Krasznahorkai: lo ha reso noto il Comitato per il Nobel. Nella motivazione del Premio il Comitato sottolinea l'importanza della sua "opera visionaria che nel mezzo del terrore dell'apocalisse riafferma il potere dell'arte". Il 71enne Krasznahorkai viene considerato dalla critica il più importante scrittore ungherese vivente, nonché uno dei principali autori europei come dimostra la vittoria del Man Booker International Prize ottenuta nel 2015. Tra i suoi romanzi principali tardotti in italiano vi sono "Satantango" (S t ntangò, 1985) e "Melancolia della resistenza" (Az ellen ll s melankòli ja, 1989), "Guerra è guerra" (habor és h bor 1999), "Il ritorno del barone Wenckheim", (B rò Wenckheim hazatér 2016) e "Herscht 07769" (2021). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

