Nobel letteratura a Lazlo Krasznahorkai

13.22 E' lo scrittore ungherese Lazlo Krasznahorkai a vincere il premio Nobel per la Letteratura 2025. Ad assegnare il premio è stata l'Accademia di Svezia. "Per la sua opera avvincente e visionaria che, nel mezzo del terrore apocalittico, riafferma il potere dell'arte" si legge nella motivazione. Nelle opere dello scrittore 71enne vi è un mondo privo di eroi classici: i protagonisti sono come marionette i cui fili si intrecciano dietro le quinte. Tra i suoi romanzi più noti 'Satantango' (1985) e 'Melancolia della resistenza' (1989). 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it