No processo NordioPiantedosiMantovano

12.40 La Camera ha negato l'autorizzazione a procedere nei confronti dei ministri Nordio e Piantedosi e del sottosegretario Mantovano, nella vicenda Almasri, il generale libico ricercato dalla Cpi fermato a Torino e rimpatriato. A scrutinio segreto le 3 votazioni: il Tribunale dei Ministri chiedeva l'autorizzazione, contraria la relazione della giunta. In Aula per partecipare al voto la premier Meloni e i tre interessati.Banchi del governo al completo, applausi dalla maggioranza ai tre no. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it