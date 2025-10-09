Rosignano Solvay (Livorno), 9 ottobre 2025 – Ha tentato di raggirare un’anziana, ma non aveva fatto i conti con la prontezza della nipote. Un 22enne campano, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato in flagranza dai carabinieri della stazione di Rosignano Solvay dopo essere stato colto sul fatto mentre rubava nell’abitazione di un’anziana signora di Vada. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il giovane aveva messo in atto un tentativo di truffa: prima ha chiamato la donna al telefono. E poi si è presentato alla sua porta di casa. Lì, approfittando della vulnerabilità fisica dell’anziana, il malvivente è riuscito a entrare nell’appartamento ed a portar via denaro e gioielli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nipote sventa furto in casa della nonna