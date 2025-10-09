Niente cani sui voli Ryanair è troppo complicato Abbiamo già abbastanza problemi con gli esseri umani | l’annuncio del ceo Eddie Wilson

Niente cani a bordo dei voli Ryanair. A mettere un punto fermo sulla questione, che aveva generato grandi aspettative dopo le nuove linee guida dell’Ena c, è direttamente l’amministratore delegato della compagnia aerea irlandese, Eddie Wilson. Le sue parole, rilasciate all’agenzia di stampa Adnkronos, non lasciano spazio a interpretazioni. La posizione di Ryanair arriva a poche settimane dal volo sperimentale del 23 settembre con cui Ita Airway s ha trasportato per la prima volt a due cani di stazza superiore ai 10 kg in cabina da Milano a Roma, aprendo a una nuova era per i viaggi “pet friendly ” in Italia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Niente cani sui voli Ryanair, è troppo complicato. Abbiamo già abbastanza problemi con gli esseri umani”: l’annuncio del ceo Eddie Wilson

