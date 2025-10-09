Nido gratis in montagna | a Bologna 10 milioni contro le liste d' attesa

Un investimento per l'anno educativo 2025-2026. Oltre 38 milioni di euro per ampliare i posti negli asili nido e abbattere le rette di iscrizione, garantendo l'accesso ai servizi 0-3 anni in tutta la regione, dalle grandi città, come Bologna, fino alle aree montane.L'impegno si concretizza con. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Asili nido gratis in Liguria, servono più fondi: fuori dal bonus due famiglie su 3

Asilo nido gratis per le famiglie in difficoltà: Monza conferma la misura

NIDO GRATIS A SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO grazie a contributi regionali, comunali e dell' INPS, da quest'anno il nido comunale sarà totalmente gratuito. "Dopo avere avviato il servizio nel 2022 – spiega il Sindaco Alessandro Santoni – oggi compiam

Maurizio Fabbri, il candidato della montagna: "Ripopoliamo l'Appennino, da noi i nidi sono gratis. Il governo silenzia le elezioni" - «Le elezioni americane devono creare anche una reazione, sta a noi stimolarla, c'è un orgoglio da difendere, moltissima gente ancora non sa neanche che si vota tra 10 giorni, perché il governo vuole ...

A Bologna bus gratis a chi accompagna i bambini all'asilo nido: «Partono anche gli sconti per gli abbonamenti legati all'Isee» - Dall'1 maggio anche i bambini e le bambine che frequentano i nidi avranno una tessera per l'abbonamento gratuito al trasporto pubblico.