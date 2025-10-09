Nidi scontro Maghernino-Mascarin | Portiamo i servizi dove mancano

"Portiamo i servizi dove mancano". L’assessore ai Servizi educativi Loredana Maghernino difende la scelta "di chiudere la sezione di raccordo di Poderino a vantaggio di Gimarra ". Replica l’ex assessore Samuele Mascarin (foto): "Una follia, una scelta da dilettanti". "La chiusura della sezione di raccordo di Poderino – chiarisce Maghernino – è conseguente alla richiesta formale e documentata della dirigente scolastica Silvia Faggi Grigioni di riorganizzare i tre edifici dell’istituto Nuti (Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado), per gravi, precise e note esigenze di sicurezza, ottimizzazione degli spazi e continuità didattica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

