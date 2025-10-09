Nicolò Carnesi tre tappe in Sicilia per presentare il nuovo album

Palermotoday.it | 9 ott 2025

Nicolò Carnesi annuncia le prime date del tour nei club dedicato al suo ultimo album, “ANANKE”, uscito lo scorso 30 maggio. Il viaggio, iniziato con la tournée estiva lungo la penisola, proponendo un live in full band, elettrico e psichedelico, capace di restituire le atmosfere del disco così. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

