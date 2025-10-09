Nico Paz e Yildiz si sollevano come schiuma

2025-10-08 16:39:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie A pervenuta in redazione: Tanto Nico Pace COME Yildiz Stanno lasciando stupiti tutti gli appassionati del gioco. Serie A con le sue prestazioni in questa stagione 25-26. Non sono solo gli spettatori ad accorgersi delle qualità di entrambi i calciatori, ma Mercato di trasferimento Ciò ha trovato eco e si è riflesso anche nell’aggiornamento dei valori dei giocatori del campionato italiano. Il valore dell’esterno della Juventus è aumentato 25 milioni di euro e gli ha permesso di arrivare a quota 75. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

nico paz yildiz sollevanoYildiz e Nico Paz, i due talenti della Generazione X accendono il mercato di Juve e Como e rilanciato la Serie A - Calciomercato e valore dei cartellini: Yildiz della Juventus e Nico Paz oggi al Como i nomi destinati ad occupare l'agenda degli osservatori dei maggiori club europei ... Riporta sport.virgilio.it

Serie A, Nico Paz vince il premio "Rising Star" del mese di settembre - Il premio Rising Star Of The Month di settembre e stato assegnato al calciatore del Como Nico Paz. Come scrive sportmediaset.mediaset.it

