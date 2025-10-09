Nico Gonzalez si è già dimenticato della Juve? Non mi sentivo me stesso non voglio dire cosa è andato storto Simeone crede in me e sto facendo vedere questa cosa

Nico Gonzalez si è già dimenticato della Juve? Tutte le dichiarazioni dell’esterno argentino in una recente intervista. Da oggetto misterioso a idolo dei tifosi. La nuova vita di Nico González all’ Atlético Madrid è iniziata nel migliore dei modi. L’attaccante argentino, arrivato in estate dalla Juventus in prestito con obbligo di riscatto, si è preso subito la scena, conquistando la fiducia di Diego Simeone e il cuore del popolo colchonero. In una recente intervista ai media spagnoli, ha parlato della sua rinascita, con un pensiero anche al suo difficile passato a Torino. PAROLE – «Voglio giocare di nuovo come quando ero nella Fiorentina. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Nico Gonzalez si è già dimenticato della Juve? «Non mi sentivo me stesso, non voglio dire cosa è andato storto. Simeone crede in me e sto facendo vedere questa cosa»

Tra i migliori in campo dell’Atletico nel 5-2 al Real, spicca sicuramente Nico Gonzalez. Tanta corsa, duttilità e sacrifico oltre a doti tecniche indiscutibili già mostrate con la Fiorentina e in parte con la Juve, che ora si ritrova ad adattare Kalulu nella posizione las - facebook.com Vai su Facebook

Nico Gonzalez, il dietro le quinte tra sondaggi e ritorni di fiamma: due squadre fanno sul serio - Non è un mistero, infatti, che la Juve abbia messo in uscita l’argentino, per il quale l’agente Josè Titolo e un paio di intermediari di fiducia del ... tuttosport.com scrive

Nico Gonzalez, dribbling alla Premier e rinascita Juve: c'è solo una strada - Lo sa bene il numero 11 che non ha vissuto finora un’annata di quelle da ricordare tra prove incolori e guai fisici. Come scrive tuttosport.com