Nico Gonzalez Atletico Madrid | l’avventura dell’ex Juve in Spagna è partita benissimo! Simone lo elogia e le prestazioni sono da top | e sul riscatto… Gli aggiornamenti

Nico Gonzalez Atletico Madrid: come sta andando l’avventura dell’ex Juve in Spagna. Tutti gli aggiornamenti. Dopo un’annata difficile e opaca con la maglia della Juventus, Nico Gonzalez si sta prendendo la sua rivincita. L’attaccante argentino, trasferitosi in prestito all’ Atlético Madrid, è diventato in poche settimane un idolo dei tifosi colchoneros e un pupillo del suo nuovo allenatore, Diego Simeone, che lo ha esaltato dopo la storica vittoria per 5-2 nel derby contro il Real Madrid. PAROLE – Simeone: «Voglio ringraziare il club per gli sforzi fatti per ingaggiarlo. È un grande giocatore, con il DNA dell’Atletico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

