Nic Nemeth è stato uno dei più grandi acquisti di TNA Wrestling dopo il suo licenziamento dalla WWE nel settembre 2023. Tuttavia, secondo le sue stesse parole, un accordo con AEW non è mai stato davvero vicino. Durante un’intervista con Chris Van Vliet, l’ex star della WWE ha spiegato che, pur essendo amico di molti wrestler della AEW e avendo avuto alcune conversazioni con Tony Khan, non ha mai preso seriamente in considerazione l’idea di unirsi alla compagnia: “Non l’ho mai davvero considerato. Amo molte persone che lavorano lì — ho parlato un paio di volte con Tony in passato e ho sempre fatto il tifo per loro. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Nic Nemeth: “La AEW non fa per me, TNA è casa, tornerei in WWE solo per aiutare la compagnia”