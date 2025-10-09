New York fa causa ai social Danimarca e Italia ci riprovano con i divieti under 14

L’amministrazione cittadina cita in giudizio Meta, Google, Snap e TikTok accusandoli di generare dipendenza digitale tra i minori. Il governo del paese scandinavo propone invece di vietare i social sotto i 15 anni e in Italia si discute una doppia stretta – “under 14” e “under. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - New York fa causa ai social, Danimarca e Italia ci riprovano con i divieti under 14

In questa notizia si parla di: york - causa

Trump fa causa al New York Times: chiede 15 miliardi di dollari di risarcimento

Trump fa causa al New York Times: quanto chiede come risarcimento

Trump fa causa al New York Times per 15 miliardi di dollari: “Uno dei peggiori giornali della storia”

New York, crolla parte di un edificio di 20 piani nel Bronx a causa di una fuga di gas; Video - facebook.com Vai su Facebook

La causa da 15 miliardi di dollari di Donald Trump contro il New York Times è stata respinta da giudice federale della Florida, Steven Merryday. La motivazione? Secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg "perché troppo lunga". L'azione legale, ha spiegato i - X Vai su X

New York fa causa a Meta, Snap, YouTube e TikTok - New York ha fatto causa a TikTok, Meta, Snapchat e YouTube per danni alla salute mentale di bambini e ragazzi per la seconda volta in meno di due anni. Si legge su msn.com

Trump fa causa al New York Times: chiede 15 miliardi di dollari di risarcimento - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump annuncia di aver intentato una causa per diffamazione e calunnia contro il New York Times, chiedendo 15 miliardi ... Secondo fanpage.it