New York fa causa a Meta Snap YouTube e TikTok

Lettera43.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

New York ha fatto causa a TikTok, Meta, Snapchat e YouTube per danni alla salute mentale di bambini e ragazzi per la seconda volta in meno di due anni. Dopo aver citato in giudizio le società dei social network nel febbraio 2024, le istituzioni pubbliche della città, tra cui il distretto scolastico e il sistema sanitario, hanno accusato le aziende di aver contribuito alla «crisi della salute mentale giovanile» progettando piattaforme che intenzionalmente creano dipendenza. Senza implementare tra l’altro misure di sicurezza efficaci. La decisione è arrivata a pochi giorni dalla morte di due bambine di soli 12 e 13 anni durante il subway surfing, virale ma pericolosissima sfida social sui treni in corsa. 🔗 Leggi su Lettera43.it

