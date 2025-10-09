Nevergreen il documentario su De Gregori arriva a Como con l' aperitivo live di Alex Valle

Il docufilm “Francesco De Gregori. Nevergreen” di Stefano Pistolini, prodotto da Our Films, società del gruppo Mediawan, Friends TV, Darallouche e Caravan, già presentato in anteprima alla 82. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia nella sezione Fuori Concorso, arriva allo Spazi. 🔗 Leggi su Quicomo.it

