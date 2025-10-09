Netflix un documentario per raccontare Victoria Beckam
Arriva su Netflix un documentario che raccontare la vita di Victoria Beckam attraverso le parole dell’ex Spice Girls. Un documentario dedicato a Victoria Beckham da Nadia Hallgren, autrice americana di un omaggio analogo riservato a Michelle Obama. Netflix torna a raccontare il mondo delle celebrità e “dell’empowerment” femminile attraverso una figura di donna elevata a . 🔗 Leggi su 2anews.it
Victoria Beckham, la donna che visse tre volte (tutte all'insegna della moda): tre buoni motivi per guardare il suo documentario - Su Netflix, disponibile dal 9 ottobre, l'atteso documentario Victoria Beckham che racconta il retroscena della sfilata più importante della carriera dell'ex Posh intervallato da aneddoti mai rivelati ... Da vanityfair.it
Netflix celebra Victoria Beckham, Posh Spice rompe il ghiaccio - Un documentario celebrativo dedicato a Victoria Beckham da Nadia Hallgren, autrice americana di un omaggio analogo riservato a Michelle Obama. Segnala ansa.it