Netflix un documentario per raccontare Victoria Beckam

2anews.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arriva su Netflix un documentario che raccontare la vita di Victoria Beckam attraverso le parole dell’ex Spice Girls.  Un documentario dedicato a Victoria Beckham da Nadia Hallgren, autrice americana di un omaggio analogo riservato a Michelle Obama. Netflix torna a raccontare il mondo delle celebrità e “dell’empowerment” femminile attraverso una figura di donna elevata a . 🔗 Leggi su 2anews.it

netflix un documentario per raccontare victoria beckam

