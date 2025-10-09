Netflix si fa un cinema tutto suo a Roma

A Roma, ogni palazzo ha almeno due storie: quella che racconta la sua architettura e quella che lo attraversa, giorno dopo giorno, nel silenzio dei muri. In Corso d'Italia, a pochi passi da Porta Pia, c’è un edificio che ne custodisce più di una. Lì, in un appartamento al primo piano, Federico Fellini aveva il suo studio romano: un interno borghese al primo piano, “bianco e spazioso” come lo definì Rosita Copioli, poetessa e sua confidente. Vi trascorreva giornate a disegnare, leggere, ascoltare i nastri di Rota. Pochi metri più in là, nello stesso stabile, c’era il Cinema Europa, una sala elegante, aperta nel 1927, pensata per un pubblico colto ma non elitario, frequentata da studenti e impiegati, amanti del cinema francese e intellettuali di quartiere. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Netflix si fa un cinema tutto suo a Roma

