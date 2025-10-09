Netflix presto si potrà videogiocare sul TV usando il telefono come controller
La fase beta dei giochi sul TV di Netflix sta per finire. L’intenzione dell’azienda è offrire a tutti gli abbonati un’esperienza di gioco di gruppo, al pari dei giochi di società o da tavolo. 🔗 Leggi su Dday.it
