Netflix presto si potrà videogiocare sul TV usando il telefono come controller

Dday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La fase beta dei giochi sul TV di Netflix sta per finire. L’intenzione dell’azienda è offrire a tutti gli abbonati un’esperienza di gioco di gruppo, al pari dei giochi di società o da tavolo. 🔗 Leggi su Dday.it

netflix presto si potr224 videogiocare sul tv usando il telefono come controller

© Dday.it - Netflix, presto si potrà videogiocare sul TV usando il telefono come controller

In questa notizia si parla di: netflix - presto

Wwe raw inizia presto stasera su netflix

Lockwood & Co. di Netflix: una brillante adattamento letterario interrotto troppo presto

Cancellata troppo presto, l’ambiziosa serie sci-fi rinasce su Netflix

Cerca Video su questo argomento: Netflix Presto Potr224 Videogiocare