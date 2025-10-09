Netflix investe in Italia riapre il Cinema Europa | 4 milioni di investimenti per il colosso

Netflix ha deciso di investire nel Cinema Europa, che grazie alla partnership tra il colosso dello streaming e il Csc torna a rinascere. Netflix infatti sarà partner del progetto per la ricostruzione e la gestione dei locali. Si tratta di un’intesa di cinque anni per un valore di 4 milioni di euro. Nel progetto anche attività culturali e formative, che confermano la volontà di non inserirsi nel tessuto romano come una sponsorizzazione di facciata, ma di partecipare in maniera attiva alla costruzione di un laboratorio dove esperienza e linguaggi potranno contaminarsi. L’annuncio arriva in una conferenza stampa dal ministro della Cultura Alessandro Giuli. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

