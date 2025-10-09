Netflix interessata alla Warner Bros? Uno dei CEO è assai perplesso
Da quando si è detto che la Paramount Skydance sarebbe interessata alla Warner Bros. Discovery, c'è chi suggerisce altri potenziali compratori, tra cui Netflix. Il co-CEO Greg Peters però invita alla riflessione su mosse così estreme. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
Paramount Skydance, prende forma l’offerta per Warner Bros. Discovery - Prende forma l'offerta di Paramount Skydance per acquisire Warner Bros. Come scrive msn.com
Netflix prepara il colpaccio, nel mirino gli asset streaming di Warner Bros. Discovery. Il cambio di strategia fa tremare il settore - Anche la nuova realtà Paramount Skydance, secondo la stampa USA, si sarebbe fatta avanti con un’offerta in contanti ... Segnala affaritaliani.it