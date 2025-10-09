Netflix interessata alla Warner Bros? Uno dei CEO è assai perplesso

Da quando si è detto che la Paramount Skydance sarebbe interessata alla Warner Bros. Discovery, c'è chi suggerisce altri potenziali compratori, tra cui Netflix. Il co-CEO Greg Peters però invita alla riflessione su mosse così estreme. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

