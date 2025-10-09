Netflix e il CSC riaprono insieme il Cinema Europa a Roma | Questa sinergia è un segnale per il futuro

Il cinema Europa subirà una riqualificazione e il Centro Sperimentale di Cinematografia troverà un nuovo spazio per gli studenti. Un segnale dell'apertura da parte di Netflix verso la sala cinematografica. Un annuncio che segna una partnership storica quello fatto oggi a Roma al Ministero della Cultura - una sede diventata così non solo politica, ma anche simbolica. Il Centro Sperimentale di Cinematografia (CSC) e Netflix hanno infatti annunciato la riapertura del Cinema Europa nella Capitale, grazie all'intervento unito della più antica scuola di cinema d'Europa e del più importante (e primo) servizio streaming al mondo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Netflix e il CSC riaprono insieme il Cinema Europa a Roma: "Questa sinergia è un segnale per il futuro"

In questa notizia si parla di: netflix - riaprono

L'Europa di Roma, un luogo storico per il cinema italiano riaprirà i battenti e diverrà la lo spazio culturale, di formazione, di valorizzazione del patrimonio cinematografico del #CentroSperimentalediCinematografia, grazie alla partnership stretta con #Netflix, ch - X Vai su X

Riaprono le iscrizioni per il Master in ! Il percorso, ora alla sua XII edizione, offre strumenti teorici e pratici per lavorare con il , l’ e il ? - facebook.com Vai su Facebook

Netflix e il CSC riaprono insieme il Cinema Europa a Roma: "Questa sinergia è un segnale per il futuro" - Il cinema Europa subirà una riqualificazione e il Centro Sperimentale di Cinematografia troverà un nuovo spazio per gli studenti. Secondo movieplayer.it

CSC e Netflix insieme per la riapertura del Cinema Europa a Roma - Un luogo storico per il cinema italiano riaprirà i battenti e diverrà la lo spazio culturale, di formazione, di valorizzazione del patrimonio cinematografico del Centro Sperimentale di Cinematografia, ... Si legge su comingsoon.it