Netanyahu mi ha chiamato e mi ha detto | ‘adesso piaccio a tutti' | il retroscena di Trump a Fox dopo l’accordo su Gaza
Annuncia il raggiungimento dell’accordo e poi, parlando con Fox, racconta la soddisfazione del premier israeliano. Soddisfazione che, nelle sue parole, valica i limiti dell’accordo di pace a Gaza, estendendosi “a tutto il Medio Oriente “. “Ho parlato con Bibi Netanyahu poco fa. Mi ha chiamato – ha detto Trump -. Mi ha detto: ‘Non riesco a crederci. Ora piaccio a tutti’, riferendosi a se stesso. Gli ho risposto: ‘La cosa più importante è che ora amano di nuovo Israele ‘, ed è proprio così. Gli ho detto: ‘ Israele non può combattere contro il mondo, Bibi, non può combattere contro il mondo’. E lui lo capisce molto bene. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
