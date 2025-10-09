Nesta svela | Potevo andare all’Inter ma dopo il 5 maggio sono spariti Milano mi faceva schifo su San Siro…
Inter News 24 Le parole di Alessandro Nesta, ex difensore, sul suo possibile passaggio all’Inter prima del Milan. Tutti i dettagli in merito. Alessandro Nesta ha parlato al BSMT del suo passato da calciatore, con il trasferimento sfiorato all’ Inter. QUESTIONE SAN SIRO – L’hanno venduto a poco! Chi l’ha comprato ha fatto un affare! Sicuramente abbiamo bisogno di stadi nuovi perchè fanno schifo. Negli Stati Uniti zero problemi, non hanno burocrazia, i soldi ce li hanno e in un anno e mezzo fanno uno stadio e ne tirano su uno così da un miliardo: noi nel frattempo siamo ancora alle firme. Inter e Milan hanno preso una decisione giustissima, il problema è la burocrazia. 🔗 Leggi su Internews24.com
Nesta: "L'Inter sparì dopo il 5 maggio. Non volevo andare al Milan, poi vinsi la Champions" - Alessandro Nesta, leggenda del calcio italiano ed ex difensore del Milan, si è raccontato in un’intervista esclusiva al podcast BSMT di Gianluca Gazzoli. Si legge su msn.com