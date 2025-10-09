Nesta su Ancelotti | E’ un fenomeno Lui sa cosa deve dire al grande giocatore dopo una…

L'ex difensore del Milan Alessandro Nesta, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del al podcast BSMT: le parole su Ancelotti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Nesta su Ancelotti: “E’ un fenomeno. Lui sa cosa deve dire al grande giocatore dopo una…”

Maldini, Nesta, Vieri, Pagliuca, D.Baggio; Di Biagio, Pessotto, Del Piero, Cannavaro, Moriero, Costacurta: what a line-up for Italy at World Cup France98! Credits: @tomikoshi_photography - facebook.com Vai su Facebook

Nesta: "Ronaldo il Fenomeno era follia. Lazio-Inter è stato un incubo, ci ha ammazzato" - L'ex difensore di Lazio e Milan, Alessandro Nesta, ha ricordato anche la finale di Coppa UEFA persa contro l'Inter nel 1999 nella lunga chiacchierata concessa a Prime Video per l'ultimo episodio di ... Si legge su tuttomercatoweb.com

Ancelotti: «Salvo solo Seedorf e Nesta» - Abbiamo faticato a trovare gli spazi, c è stata poca spinta sulle fasce, in particolare è ... Lo riporta ilgiornale.it