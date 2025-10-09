Nesta rivela | Prima del Milan su di me c’era la Juve ma non ci volevo andare per un motivo Sull’Inter…

Nesta, colonna di Lazio e Milan, ha rivelato un importante retroscena: prima di sbarcare in rossonero poteva firmare per la Juve. Alessandro Nesta, leggenda del calcio italiano e per un decennio colonna del Milan, si è raccontato in una lunga intervista al podcast BSMT di Gianluca Gazzoli, svelando retroscena inediti sulla sua carriera e, in particolare, sul suo trasferimento nell’estate del 2002. Prima di diventare un simbolo rossonero, il suo destino avrebbe potuto essere a Torino, ma fu lo stesso Nesta a opporre un netto rifiuto alla corte della Juventus. L’ex difensore ha ripercorso i momenti concitati di quell’estate, segnata dalla grave crisi finanziaria della Lazio che lo costrinse a un addio doloroso ma inevitabile per salvare il club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

