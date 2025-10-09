Nesta | Non volevo andare via dalla Lazio ma c’era un casino in spogliatoio Sapevo che…
L'ex difensore del Milan Alessandro Nesta, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del al podcast BSMT: le parole sul trasferimento. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: nesta - volevo
TOTTI: “ODIAVO LA LAZIO, MA NESTA ERA UN PRINCIPE NEL FANGO DEI DERBY” «Da bambino odiavo la Lazio al punto che, sull’album Panini, attaccavo le figurine dei suoi calciatori a testa in giù. Rovesciati, non li volevo vedere nemmeno in faccia. Epp - facebook.com Vai su Facebook
#Lazio, le parole di #Nesta ? “Per me era la Lazio e basta” ? - X Vai su X
Nesta: "L'Inter sparì dopo il 5 maggio. Non volevo andare al Milan, poi vinsi la Champions" - Alessandro Nesta, leggenda del calcio italiano ed ex difensore del Milan, si è raccontato in un’intervista esclusiva al podcast BSMT di Gianluca Gazzoli. Come scrive msn.com
Nesta: “Non volevo andare via dalla Lazio, ma c’era un casino in spogliatoio. Sapevo che…” - L'ex difensore del Milan Alessandro Nesta,, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del al podcast BSMT condotto da Gianluca Gazzoli. Segnala msn.com