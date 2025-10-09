Alessandro Nesta ex capitano della Lazio si è raccontato al Bsmt di Gianluca Gazzoli spiegando come ha scelto i biancazzurri invece della Roma « Mio padre rifiutò la Roma, ne andiamo fieri di questa cosa. La mia famiglia è lazialissima. Giocavo nel Cinecittà a 7-8 anni ed era affiliato alla Roma, ma mio papà lesse sul Corriere dello Sport che c’erano i provini della Lazio. Mio padre disse che alla Roma non dovevo andare e che dovevo fare il provino con la Lazio ». Poi Nesta ha raccontato il passaggio dalla Lazio al Milan concretizzatosi dopo due trattative saltate, con Juve e Inter: « Un po’ di mesi prima c’era la possibilità della Juve, ma io non ci volevo andare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Nesta: «Nel derby perso 5-1 sono uscito al primo tempo perché non ci stavo capendo nulla, non avevo retto mentalmente»