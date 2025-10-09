Nesta | Mio padre rifiutò la Roma andiamo fieri di questa cosa

Una rivalità quella tra Roma e Lazio che affonda le proprie radici in qualcosa di mistico e trascendentale, impossibile da spiegare a chi non vive e respira la capitale da sempre. Un amore per gli uni o gli altri colori che parte spesso dalla famiglia, come è capitato a Francesco Totti nei giallorossi, o ad Alessandro Nesta per i biancocelesti. Attualmente senza squadra dopo la non fortunata avventura al Monza, la sua prima occasione in Serie A dopo aver allenato in B il Perugia, il Frosinone e la Reggiana, il campione del mondo 2006 ha rilasciato un’intervista al podcast BSMT di Gianluca Gazzoli, dove ha toccato anche il tema sopracitato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Nesta: “Mio padre rifiutò la Roma, andiamo fieri di questa cosa”

