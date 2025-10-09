Nesta lo rivendica | Sono fiero di aver rifiutato la Roma

. Le dichiarazioni dell’ex difensore di Lazio e Milan che ripercorre la sua carriera Un’intervista a cuore aperto, un viaggio senza filtri tra trionfi, retroscena dolorosi e sogni futuri. Alessandro Nesta, ospite del podcast BSMT di Gianluca Gazzoli, si è raccontato ripercorrendo una carriera leggendaria, a partire . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Nesta lo rivendica: «Sono fiero di aver rifiutato la Roma»

TOTTI: "ODIAVO LA LAZIO, MA NESTA ERA UN PRINCIPE NEL FANGO DEI DERBY" «Da bambino odiavo la Lazio al punto che, sull'album Panini, attaccavo le figurine dei suoi calciatori a testa in giù. Rovesciati, non li volevo vedere nemmeno in faccia. Epp

