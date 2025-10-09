Nesta | Finale di Champions? Volevo tutte tranne un’Italiana Il Milan sapeva vincere…
L'ex difensore del Milan Alessandro Nesta, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del al podcast BSMT: le parole sulla Champions. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: nesta - finale
? #Nesta al #BSMT con @GianlucaGazzoli ha ripercorso tutti i momenti della finale del 2003 Da #Manchester al trionfo contro la #Juventus: emozioni indelebili ? #sempreMilan #Rossoneri #ForzaMilan #MilanHistory #lmr ? @ACMilanInside_ #l - X Vai su X
Alessandro Nesta e Lionel Messi si sono incontrati solamente nella stagione 2011/2012, prima nella la fase a gironi e successivamente nei quarti di finale della Champions League dello stesso anno. C’è da dire che l’età anagrafica era notevolmente a vant - facebook.com Vai su Facebook
Nesta lo rivendica: «Sono fiero di aver rifiutato la Roma» - Le dichiarazioni dell’ex difensore di Lazio e Milan che ripercorre la sua carriera Un’intervista a cuore aperto, un viaggio senza filtri tra ... Come scrive calcionews24.com
“Al Milan non volevo andare”, Nesta spiazza tutti: svelato il retroscena - Nesta sorprende tutti i tifosi del Milan con le sue ultime dichiarazioni: l’ex calciatore voleva un altro club prima dei rossoneri. Si legge su spaziomilan.it