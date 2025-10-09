Nesta | Berlusconi? Un super presidente Lui voleva vincere e vinceva!
L'ex difensore del Milan Alessandro Nesta, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del al podcast BSMT: le parole su Berlusconi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Alessandro #Nesta intervistato al BMST di Gazzoli: “#Maldini era un robot, qualità fisiche e mentali devastanti. Ancora oggi ho soggezione nei suoi confronti, e ci conosciamo da quasi trent’anni.” “Un altro presidente come #Berlusconi non esiste, aveva cura d - X Vai su X
Il pallone è il mio migliore amico. Robert Tepper · No Easy Way Out (From "Rocky IV" Soundtrack). Alessandro Nesta e Lionel Messi si sono incontrati solamente nella stagione 2011/2012, prima nella la fase a gironi e successivamente nei quarti di finale de - facebook.com Vai su Facebook
Nesta: "L'Inter sparì dopo il 5 maggio. Non volevo andare al Milan, poi vinsi la Champions" - Alessandro Nesta, leggenda del calcio italiano ed ex difensore del Milan, si è raccontato in un’intervista esclusiva al podcast BSMT di Gianluca Gazzoli. Secondo msn.com
addio Berlusconi, Nesta: "stima e gratitudine, riposa in pace immenso presidente" - Cosi' Alessandro Nesta ricorda su Twitter Silvio Berlusconi, scomparso oggi all'eta' di 86 ... Da sportmediaset.mediaset.it