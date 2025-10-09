Nesta | Berlusconi? Un super presidente Lui voleva vincere e vinceva!

Pianetamilan.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex difensore del Milan Alessandro Nesta, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del al podcast BSMT: le parole su Berlusconi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

nesta berlusconi un super presidente lui voleva vincere e vinceva

© Pianetamilan.it - Nesta: “Berlusconi? Un super presidente. Lui voleva vincere, e vinceva!”

In questa notizia si parla di: nesta - berlusconi

nesta berlusconi super presidenteNesta: "L'Inter sparì dopo il 5 maggio. Non volevo andare al Milan, poi vinsi la Champions" - Alessandro Nesta, leggenda del calcio italiano ed ex difensore del Milan, si è raccontato in un’intervista esclusiva al podcast BSMT di Gianluca Gazzoli. Secondo msn.com

addio Berlusconi, Nesta: "stima e gratitudine, riposa in pace immenso presidente" - Cosi' Alessandro Nesta ricorda su Twitter Silvio Berlusconi, scomparso oggi all'eta' di 86 ... Da sportmediaset.mediaset.it

Cerca Video su questo argomento: Nesta Berlusconi Super Presidente