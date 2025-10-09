Nesta | Al Milan se sbagliavi ti asfaltavano ma la società mi diede tutto

L'ex difensore del Milan Alessandro Nesta, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del al podcast BSMT: il retroscena della società. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

In questa notizia si parla di: nesta - milan

Milan, tra acquisti e cessioni la difesa è peggiorata. Gimenez ha trasformato Baschirotto in Nesta (Franco Ordine)

Udinese, Bertola: “Tifo Milan, il mio idolo è Nesta. Su Modric …”

Nesta: "Questo Modric può giocare fino a 70 anni. Milan da scudetto? Si può ma..."

? Alessandro #Nesta: ”Ho visto la partita del #Milan, Luka #Modric è un fenomeno come Pirlo. Fa delle cose incredibili. Come tutti i grandi campioni è l’umiltà che lo contraddistingue, in C invece ho visto dei fenomeni che non sono nessuno” - X Vai su X

Un calciatore del Milan con la N, che non sia Nesta #ACMilan - facebook.com Vai su Facebook

Maldini tornerà al Milan: Nesta spiega perché succederà - Alessandro Nesta, intervistato da Gianluca Gazzoli, ha svelato dei retroscena su quando è stato calciatore del Milan. Da milanlive.it

“Al Milan non volevo andare”, Nesta spiazza tutti: svelato il retroscena - Nesta sorprende tutti i tifosi del Milan con le sue ultime dichiarazioni: l’ex calciatore voleva un altro club prima dei rossoneri. spaziomilan.it scrive