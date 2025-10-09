Nesta | Al Milan qualcuno già lo conoscevo Paolo andava a 200 ho fatto fatica

L'ex difensore del Milan Alessandro Nesta, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del al podcast BSMT: le parole sui suoi ex compagni.

Nesta: "Potevo andare alla Juventus e all'Inter, Thiago Silva è stato il mio erede. Maldini al Milan? Prima o poi l'amore ritornerà" - Alessandro Nesta, leggenda del calcio italiano ed ex difensore del Milan, ha rilasciato un'intervista esclusiva al podcast BSMT condotto da Gianluc ...