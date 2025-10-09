B ahar ormai conosce la verità: Sarp è vivo. L’ha incontrato, l’ha abbracciato. Ma questa svolta nella trama della serie turca La forza di una donna non ha sciolto tutti i nodi della trama. Perché quella che ha conosciuto Bahar è una verità solo a metà. Sarp, infatti, ha una nuova vita: una nuova moglie, altri figli. Negli episodi in onda oggi e domani, giovedì 9 e venerdì 10 ottobre, alle 16:05 su Canale 5, non mancheranno dunque nuovi colpi di scena. Ma è nella puntata di sabato, quella in onda dalle 14:15 alle 16:00, che la tensione diventerà altissima. Da “Il mostro” a “The Witcher”: cosa vedere su Netflix a ottobre 2025 X Leggi anche › Le anticipazioni di oggi e domani di “La forza di una donna”: Bahar è delusa dalle amiche che le hanno nascosto la verità La forza di una donna, anticipazioni puntate 9, 10, 11 ottobre, trama episodi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Nessuno ha il coraggio di affrontare Bahar e lei è ancora delusa e arrabbiata. Come se non bastasse pensa che ci sia Sarp dietro quello che è successo ad Arif