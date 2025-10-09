Nessuna pressione per sostituire i vertici dell' Iacp assolti gli eurodeputati Milazzo e Falcone
Erano entrambi imputati per tentata concussione in relazione a presunte pressioni per sostituire l'ex commissario dell'Iacp Calogero Belingheri con Ferruccio Ferruggia, in seguito effettivamente nominato ai vertici dell'istituto. A ben sei anni dalle indagini, oggi gli eurodeputati Giuseppe. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Giorgetti: “Non c’è alcun tesoretto da spendere. Nessuna pressione o telefonata sul Monte dei Paschi”
MERCOLEDÌ MYO' – Il Salotto del Vomero * Il tuo nuovo appuntamento fisso del mercoledì, nel cuore del Vomero. Nessun obbligo, nessuna pressione — solo buona musica, vibrazioni positive e il piacere di stare insieme. * Live music + DJ set ogni settim
La soddisfazione del sindaco Sala: "Nessuna pressione, abbiamo fatto la cosa giusta" #sansiro #sala