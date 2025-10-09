Nessun sintomo così ho scoperto di avere tumore L’allarme dei medici italiani | Fatelo assolutamente

A 69 anni Marcello continua a suonare il pianoforte, ma oggi la sua musica accompagna anche un messaggio di coraggio e consapevolezza. Dopo la diagnosi di tumore alla prostata in fase avanzata, ha deciso di raccontare la sua esperienza nel podcast "Prima, durante, dopo. Prevenire, affrontare, superare il cancro", realizzato dal Corriere della Sera con la collaborazione di Aiom, l'Associazione italiana di oncologia medica. Il silenzio dei sintomi e la forza della diagnosi. «Stavo bene, non avevo dolori né disturbi. Proprio per questo non ho fatto controlli. Ma se l'avessi fatto, non mi sarei ritrovato in questa situazione», racconta Cicalini.

“Non avevo nessun sintomo, ora ho un tumore”. Poi avverte: “Non fate i miei stessi errori”

«Stavo bene, non avevo nessun sintomo e non mi sono controllato. Ora ho un tumore alla prostata. Non fate i miei stessi errori»

«Stavo bene, non avevo nessun sintomo e non mi sono controllato. Ora ho un tumore alla prostata. Non fate i miei stessi errori» - Marcello Cicalini ha 69 anni, suona il pianoforte e ha imparato a convivere con un tumore alla prostata, diagnosticato in fase avanzata. msn.com scrive

