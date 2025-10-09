Neonati uccisi e nascosti nell’armadio madre ai domiciliari con braccialetto elettronico

Ildifforme.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Finisce ai domiciliari la madre di due neonati sospettata di averli uccisi e di averne poi nascosto i corpicini in un armadio. La Polizia di Reggio Calabria ha arrestato oggi con braccialetto elettronico la giovane donna reggina gravemente indiziata dei reati di omicidio per soffocamento dei suoi due bambini appena partoriti, di occultamento . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

neonati uccisi e nascosti nell8217armadio madre ai domiciliari con braccialetto elettronico

© Ildifforme.it - Neonati uccisi e nascosti nell’armadio, madre ai domiciliari con braccialetto elettronico

In questa notizia si parla di: neonati - uccisi

Un sapone per i piatti dietro i neonati uccisi dal batterio in ospedale

Chiara Petrolini sosterrà l’esame di Criminologia da casa, perizia psichiatrica dopo i due neonati uccisi

“Che cosa li ha uccisi”. Tragedia in ospedale, 12 neonati morti in pochissimo tempo

neonati uccisi nascosti nell8217armadioSoffoca i figli appena partoriti e li nasconde tra le coperte nell'armadio: arrestata una giovane madre - Una giovane è stata arrestata stamani dalla Squadra mobile di Reggio Calabria perché accusata di avere ucciso, soffocandoli, i suoi due bambini appena partoriti, di occultamento ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Neonati Uccisi Nascosti Nell8217armadio