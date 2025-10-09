Neonati uccisi e nascosti nell’armadio madre ai domiciliari con braccialetto elettronico

(Adnkronos) – Finisce ai domiciliari la madre di due neonati sospettata di averli uccisi e di averne poi nascosto i corpicini in un armadio. La Polizia di Reggio Calabria ha arrestato oggi con braccialetto elettronico la giovane donna reggina gravemente indiziata dei reati di omicidio per soffocamento dei suoi due bambini appena partoriti, di occultamento . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Neonati uccisi e nascosti nell’armadio, madre ai domiciliari con braccialetto elettronico

In questa notizia si parla di: neonati - uccisi

Un sapone per i piatti dietro i neonati uccisi dal batterio in ospedale

Chiara Petrolini sosterrà l’esame di Criminologia da casa, perizia psichiatrica dopo i due neonati uccisi

“Che cosa li ha uccisi”. Tragedia in ospedale, 12 neonati morti in pochissimo tempo

Neonati uccisi, le accuse contro Chiara Petrolini Scontro sulle mense, la Seletti vota contro la maggioranza Famiglia investita sulle strisce, è grave il papà L’accusa di Vignali: “Troppi morti sulle ambulanze” Bimbo nasce nel parcheggio dell’ospedale di Vaio G - facebook.com Vai su Facebook

Tripletta - Garlasco tutto da rifare - Neonati uccisi - So chi ha ucciso Pierina. E ogni volta mi chiedo come si faccia a seguire certa roba, con che stomaco, che testa, che voglia. - X Vai su X

Soffoca i figli appena partoriti e li nasconde tra le coperte nell'armadio: arrestata una giovane madre - Una giovane è stata arrestata stamani dalla Squadra mobile di Reggio Calabria perché accusata di avere ucciso, soffocandoli, i suoi due bambini appena partoriti, di occultamento ... Riporta msn.com