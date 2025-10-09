Neonati trovati morti a Reggio Calabria arrestata la giovane madre
Reggio Calabria, 9 ottobre 2025 – Avrebbe ucciso, soffocandoli, i suoi due bambini appena partoriti la giovane arrestata questa mattina dalla Squadra mobile di Reggio Calabria. Sulla donna pende anche l'accusa di aver ucciso appena nato un terzo figlio (o figlia) tre anni fa. Nei suoi confronti, il gip ha emesso un'ordinanza di arresti domiciliari con braccialetto elettronico su richiesta della Procura. Le indagini sono iniziate nel luglio dello scorso anno, quando i genitori della giovane hanno trovato, in un armadio di casa in località Pellaro, i corpicini dei due neonati avvolti in una coperta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
