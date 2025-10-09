Neonati morti e nascosti nell'armadio arrestata mamma 25enne a Reggio Calabria | Duplice omicidio

Avrebbe partorito due neonati, li avrebbe soffocati e poi avvolti in una coperta e nascosti in un armadio. Con quest'accusa una 25enne è stata arrestata giovedì 9 ottobre dalla Squadra Mobile di Reggio Calabria. Gli agenti hanno eseguito i domiciliari con braccialetto elettronico. La vicenda era iniziata nel luglio 2024 quando i familiari della ragazza avevano trovato i due corpi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: neonati - morti

Ecuador,12 neonati morti: indagano i Pm

Ecuador, aperta inchiesta su 12 neonati morti in ospedale

Batterio in ospedale a Bolzano, morti due neonati prematuri

Neonati uccisi, le accuse contro Chiara Petrolini Scontro sulle mense, la Seletti vota contro la maggioranza Famiglia investita sulle strisce, è grave il papà L’accusa di Vignali: “Troppi morti sulle ambulanze” Bimbo nasce nel parcheggio dell’ospedale di Vaio G - facebook.com Vai su Facebook

Neonati morti, parla l'ex fidanzato di Chiara Petrolini: «Non ho mai sospettato fosse incinta. I contraccettivi? Li usavo raramente» - X Vai su X

Neonati morti e nascosti nell’armadio, arrestata mamma 25enne a Reggio Calabria: “Duplice omicidio” - Avrebbe partorito due neonati, li avrebbe soffocati e poi avvolti in una coperta e nascosti in un armadio. fanpage.it scrive

Reggio, i due neonati ritrovati morti in un armadio a Pellaro nell'estate 2024: ai domiciliari la giovane madre. Indagato il fidanzato - Una vicenda drammatica e sconvolgente scuote la città di Reggio Calabria . Lo riporta reggio.gazzettadelsud.it