Nell' info point di Porta di Ponte aperta la Portineria di comunità

È nata la Portineria di comunità. Ospitata nell'info point di Porta di Ponte e promossa dalla Rete italiana di cultura popolare, diretta da Antonio Damasco, rientra tra i 44 progetti del dossier di Agrigento capitale italiana della cultura 2025. Non è uno sportello, ma un luogo di ascolto e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it