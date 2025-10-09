Nelle parti comuni delle cantine trovati 16 kg di polvere esplodente | arrivano gli artificieri nel palazzo ATC
Il personale dell’Agenzia Territoriale per la Casa stava svolgendo un sopralluogo manutentivo nel complesso di edilizia sociale di via Verolengo 115 a Torino quando ha trovato, nel corridoio delle cantine, diverse scatole di materiale sospetto. Mercoledì 8 ottobre i tecnici Atc hanno subito. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
In questa notizia si parla di: parti - comuni
Pannelli fotovoltaici ad uso esclusivo sul tetto condominiale, il principio del pari uso delle parti comuni: diritti, limiti e regole operative
Chi paga per la fognatura rotta in condominio e come distinguere parti comuni e private? - facebook.com Vai su Facebook
#Assemblea condominiale: chi convocare per le parti comuni? - https://laleggepertutti.it/742593_assemblea-condominiale-chi-convocare-per-le-parti-comuni… - #Condominio #Convocazione - X Vai su X
Corridoi per accedere alla centrale termica e alle cantine: rientrano tra le parti comuni - La Sua situazione rientra nella disciplina del condominio così come delineata dal codice civile (artt. corriere.it scrive
Parti comuni casa bifamiliare - Sto valutando di trasformare il mio solaio in una mansarda ma ho un problema sulle parti comuni. Secondo edilportale.com