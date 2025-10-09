Nella Striscia a Gaza si festeggia Emozione indescrivibile

Le sirene delle ambulanze dei mezzi di soccorso suonano in segno di festa. Gli uomini che negli ultimi due anni sono accorsi dopo ogni bombardamento per assistere i feriti e recuperare i morti possono finalmente gioire. “È un’emozione indescrivibile, ancora non ci credo” dice un responsabile della Protezione civile. Dopo 730 giorni di guerra, quasi 68.000 morti e due tregue durate troppo poco, i palestinesi di Gaza sperano che questa volta sia davvero finita e che finalmente si possa tornare a sorridere. A dare il via ai festeggiamenti nella notte l’annuncio via social di Donald Trump. Nella Striscia a Gaza si festeggia. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Nella Striscia a Gaza si festeggia. “Emozione indescrivibile”

