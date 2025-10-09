Nella bottega-museo del fabbro Santino D’Alfonso | Io narro le storie di Manoppello
Santino D’Alfonso, classe 1943, è un fabbro ma è soprattutto un uomo che ama raccontare tradizioni e antichi mestieri, con passione e calore. Lo fa a Manoppello, all’interno della sua bottega, o per meglio dire “La Puteca de lu Furrar”, che si trova all’incrocio fra via Roma e via del Popolo. Una. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
In questa notizia si parla di: bottega - museo
