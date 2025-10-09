Con l’approvazione del Documento programmatico di finanza pubblica (Dpfp) da parte del Consiglio dei Ministri, la settimana scorsa, è cominciato il penultimo ciclo dell’iter del bilancio dello stato del governo Meloni. Il nuovo Dpfp manda in soffitta, secondo le nuove regole europee, la vecchia Nota di aggiornamento della finanza pubblica (Nadef). È solo il primo passo di un lungo cammino, ma forse quello più importante perché definisce il quadro generale. Poi ci sarà il confronto con la Commissione Europea e con il Parlamento per arrivare, come di consueto sotto Natale, all’approvazione della legge di bilancio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Nel documento di finanza pubblica più spese militari e tagli ai servizi: due motivi per cui è sbagliato procedere così