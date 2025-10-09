Negozianti nel mirino | Siamo stanchi di subire

Ilrestodelcarlino.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l’ennesima notte di spaccate nelle gioiellerie riminesi, la misura è colma. A dirlo apertamente è Onelio Banchetti, presidente di Federpreziosi-Confcommercio della provincia di Rimini, che senza giri di parole racconta lo stato d’animo di un intero settore arrivato allo stremo. Due nuove spaccate nella stessa notte, ancora gioiellerie colpite, ancora paura, ancora danni. È l’ennesimo capitolo di una lunga serie che non sembra volersi fermare" dice con amarezza Onelio Banchetti. Il 25 agosto anche la sua gioielleria, in via Michele Rosa in centro storico a Rimini, era stata assaltata a colpi di mazza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

negozianti nel mirino siamo stanchi di subire

© Ilrestodelcarlino.it - Negozianti nel mirino: "Siamo stanchi di subire"

In questa notizia si parla di: negozianti - mirino

Il ’trucchetto’ del resto sbagliato. Nel mirino anche i negozianti: “Cento euro per una caramella”

Doppio furto in centro. Colpiti due negozi di ottica. Fermati tre georgiani. I titolari: "Siamo stanchi" - Due furti nel giro di poche ore, ai danni di due attività a poca distanza l’una dall’altra, entrambe nello stesso tratto di via Emilia Santo Stefano. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Negozianti Mirino Siamo Stanchi