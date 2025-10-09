Dopo l’ennesima notte di spaccate nelle gioiellerie riminesi, la misura è colma. A dirlo apertamente è Onelio Banchetti, presidente di Federpreziosi-Confcommercio della provincia di Rimini, che senza giri di parole racconta lo stato d’animo di un intero settore arrivato allo stremo. Due nuove spaccate nella stessa notte, ancora gioiellerie colpite, ancora paura, ancora danni. È l’ennesimo capitolo di una lunga serie che non sembra volersi fermare" dice con amarezza Onelio Banchetti. Il 25 agosto anche la sua gioielleria, in via Michele Rosa in centro storico a Rimini, era stata assaltata a colpi di mazza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Negozianti nel mirino: "Siamo stanchi di subire"