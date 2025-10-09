Nazionali Inter 90? per Sucic e Dumfries | l’olandese fornisce anche un assist! Ecco come si sono comportati

Internews24.com | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 nei match di stasera. Serata di impegni internazionali per diversi giocatori dell’Inter, con un bilancio positivo che porta sorrisi in casa nerazzurra. Nelle gare valide per le qualificazioni ai Mondiali del 2026, spiccavano le presenze di Denzel Dumfries con l’Olanda e del giovane Petar Sucic con la Croazia, mentre il fantasista Piotr Zielinski era impegnato in un test amichevole. Dumfries decisivo, Sucic roccioso. Prestazione di alto livello per l’instancabile esterno olandese Denzel Dumfries. 🔗 Leggi su Internews24.com

